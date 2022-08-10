印花稅7月實徵淨額20億元，年增1億元或7.5%；累計前7月實徵淨額95億元，年增9億元或10.9%，主因承攬契據稅額增加。

娛樂稅7月實徵淨額1.2億元，年增1.1億元或15倍，累計前7月實徵淨額9.2億元，較年增1.3億元或15.8%，均因去年同期適逢疫情三級警戒，基期較低所致。

印花稅7月實徵淨額20億元，年增1億元或7.5%；累計前7月實徵淨額95億元，年增9億元或10.9%，主因承攬契據稅額增加。

娛樂稅7月實徵淨額1.2億元，年增1.1億元或15倍，累計前7月實徵淨額9.2億元，較年增1.3億元或15.8%，均因去年同期適逢疫情三級警戒，基期較低所致。

前7月實徵淨額占分配預算數之比率，前7月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(155.1%)、營所稅(153.1%)、遺產稅(152.1%)、綜所稅(123.3%)、營業稅(120.5%)、證交稅(110.2%)、關稅(102.9%)、土增稅(101.3%)，低於100%者有菸酒稅(96.1%)、貨物稅(81.3%)。

7月有綜所稅、印花稅、總稅收，創下單月新高，印花稅是因為升息因素，銀行增0.8億元、醫療0.3億元；而前7月累計稅目，有關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅、前7月累計總稅收都創新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，上市櫃營收增加而提升營所稅，綜所稅前7月也年增26%，是稅收有利因素，但下半年稅收狀況，仍有兩大稅收不確定因素，證交稅因為通膨、經濟衰退憂慮、台海緊張等，台股不到樂觀程度，證交稅距離當時所編列預期尚有很大距離，貨物稅前7月實徵淨額850億元，也是100年以來低點。不過達成總預算目標仍是可期。

各級政府賦稅收入概況，中央政府累計1至7月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額1兆5189億元，年增2443億元或19.2%；占分配預算數127.3%。地方政府累計1至7月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額5023億元，年增加426億元或9.3%；占分配預算數115.5%。

中央特種基金，累計前7月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額176億元，年減2億元或1.1%；健康福利捐實徵淨額155億元，年減8億元或5.1%；長照基金411億元(其中186億元來自房地合一課徵所得稅，155億元來自菸稅，70億元來自遺贈稅)，年增60億元或17.0%。