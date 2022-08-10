宜蘭縣政府10日舉辦體育績優選手表揚典禮，縣長林姿妙感謝與肯定選手、教練及團隊對體育活動的支持與推動，教育處指出，今年全中運受疫情影響，有15項賽事延至7月複賽，宜蘭縣總計奪得25金15銀15銅的佳績，全國排名第7，在非六都縣市中排名第一，表現亮眼。

今天宜蘭縣政府表揚的體育績優選手，有跆拳道國手高温俐婷、武術選手賴柏瑋及拔河國手林夢筑等人。教育處指出，高温俐婷今年選上國家代表隊選手，代表台灣參加「2022世界跆拳道品勢錦標賽」等賽事中奪牌。

賴柏瑋是國家運動訓練中心武術培訓隊選手，7月參加美國伯明罕世界運動會奪下武術南拳南棍項目銅牌，明年也將代表國家參加2022杭州亞洲運動會；林夢筑是台灣女子拔河隊一員，在美國伯明罕世界運動會拔河540公斤級比賽，以連勝之姿闖進決賽並奪下金牌，更締造世界運動會5連霸的紀錄。

此外，今年全中運受疫情影響，15項賽事延至7月復賽，宜蘭縣選手共奪得25金15銀15銅的佳績，全國排名第7名，為非市都縣市第一名，表現十分亮眼。

教育處指出，全中運參賽隊職員及選手共計552人，其中划船項目囊括12金3銀3銅，是宜蘭縣「含金量」最高的賽事項目；輕艇項目（含龍舟）與田徑項目，也分別奪得7金5銀1銅、4金4銅的好成績。

林姿妙表示，縣府長期投注訓練經費補助學校及團隊，提供選手完善培育環境，未來會繼續打拚努力、持續充實各項體育設施，把優秀運動選手留在宜蘭，為宜蘭爭取更好、更優秀之成績，並提升宜蘭縣在國際與全國運動競技水準。