中共解放軍近日在台海四周進行高強度軍演，在這敏感時刻，國軍今(9日)在屏東車城至枋山一帶實施「天雷操演」，陸軍43砲兵指揮部總計動用共36門155榴彈砲面，針對海面進行反登陸反舟波射擊，枋山地區上午一整個都籠罩在砲聲當中，不少民眾冒雨到場觀看，場面相當震撼，現場驚呼連連。軍方表示，今天的演習為例行性年度保養射擊訓練，請外界勿過度聯想。

上午枋山地區欠不佳，一度下起大雨，但是砲兵並未受到天候影響，由155榴彈砲以單發連續三門射擊方式操演，接著依序齊放，連續幾波下來，整個枋山地區籠罩在去大砲擊聲中，場面相當震撼。

「天雷操演」震撼登場，36門重炮砲聲籠罩枋山，民眾驚呼連連。(民眾提供)

陸軍43砲指部每年都固定在8至9月夏季期間，於屏東枋山鄉滿豐陣地執行「天雷操演」，目地是在模擬敵船團向岸登陸；今年第四作戰區43砲指部同樣選在今天及11日2天，共36門155榴彈砲對海反登陸射擊。

陸軍第八軍團政戰主任樓偉傑表示，國軍的訓練不分天候狀況，在各種天候下面都要達成訓練的目標。樓偉傑也強調，年度天雷操演早於7月22日就公布，並非為特定狀況臨時起意，外界無須過度解讀。