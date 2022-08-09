宜蘭縣政府今天（9日）舉行「宜蘭縣111學年度中小學校長交接布達典禮暨資深優良教師表揚」，今年度通過遴選學校共18位校長，其中14位連任、2位轉任、2位新任，另頒發31位視導人員聘書及表揚65位資深優良教育人員，縣長林姿妙出席典禮，也期勉所有校長、視導及教師們繼續為宜蘭的教育全力以赴。

林姿妙表示，校長交接布達典禮暨資深優良教師表揚，是薪火相傳相當重要的時刻，除了感謝所有校長、視導人員及教師們對宜蘭縣教育的無私貢獻與辛勞付出，同時也期許所有校長們在傳承既有典範之下，要持續積極經營校務並開創學校獨有特色。

林姿妙表示，縣府未來會與教育第一線的校長及教師們共同齊心打造優質、友善及永續的教育環境，也勉勵所有校長們未來都要用「耐心」與「謹慎」來治理學校。

縣府教育處表示，教育品質一直都是競爭力的指標，也是宜蘭縣相當重視、須繼續努力灌溉耕耘的一塊園地，校長、視導及教師們更是宜蘭最強而有力的最佳後盾，為宜蘭縣的教育打造不同面貌與可能性，為宜蘭教育風範增添新風采，開創教育新局面。