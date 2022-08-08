新北市教育局自109年首創童軍推廣輔導團，積極輔導各校將童軍活動融入課程，並舉辦初任教師童軍體驗研習營，今年已邁入第3年，將自8/8日起連續4天舉辦全市國小及國高中初任教師童軍體驗營，透過童軍體驗，協助新手教師們能運用童軍運動於課業上。

國高中初任教師童軍體驗營開幕式。（照片/新北市教育部提供）

教育局長張明文表示，新北市童軍迄今已成立562團，1萬多位學生參與，透過初任教師童軍體驗研習營，將國際視野、雙語教育、戶外探索、團體動力等納入研習內容，協助新手教師們有效進行教學活動與班級經營，進而推展服務學習及品德教育，幫助孩子陶冶好品格。

豐富結合童軍運動教學的教師，分享個人特色課程。（照片/新北市教育部提供）

今年新北市新進教師約1,269人，其中國高中教師119人，國小教師1,050人。國高中初任教師童軍體驗營於8/8到8/9日在中平國中辦理，國小初任教師童軍體驗營則於8/8日至8/11日在光華國小辦理4梯次。此次課程由新北市童軍會及女童軍會合作規劃，除邀請了豐富結合童軍運動教學的教師，分享個人特色課程及班級經營模式，還安排老師們分站闖關，挑戰搭帳、攀樹、護樹、使用指北針測方位等活動。

新北市初任教師童軍體驗營課程豐富（照片/新北市教育部提供）

新北市童軍會總幹事張國振校長表示，「體驗式學習」是童軍的重要學習方式，期盼初任教師透過親身體驗，了解童軍帶領學生學習的有效多元模式，將之帶回學校現場實踐力行。參加體驗營的民安國小廖梧均老師表示，課程豐富，包含團隊合作、服務學習等各種素材，可用於厚實課程內涵，也希望自己能用來創新教學。教育部表示，希望透過體驗營，將優良童軍教育精神傳承下去，讓教育持續帶領孩子在人生的舞台上發光發