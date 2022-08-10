晶圓代工大廠台積電(2330)9日召開董事會，通過2022年第二季股利分派案，決議配發每股現金股利2.75元，並訂於12月15日除息交易、2023年1月12日發放。美國存託憑證（ADR）除息交易日亦為12月15日，配息基準日訂為12月16日。

台積電2022年第二季自結合併營收5341.41億元，季增8.8％、年增達43.5％，歸屬母公司稅後淨利2370.27億元，季增16.9％、年增達76.4％，每股盈餘（EPS）9.14元，均創歷史新高。此次決議配息2.75元，盈餘配發率約30.09％。

其次，台積電董事會核准資本預算約92億3473萬美元（約新台幣2769億1550萬元），用於建置及擴充先進、成熟及特殊製程產能。其中，先進製程產能機器設備約55.46億美元，成熟及特殊製程產能機器設備約36.89億美元。

最後，台積電董事會核准在不高於40億美元額度內，為全資子公司TSMC Arizona募集的美元無擔保普通公司債提供保證，以支應公司擴增產能的資金需求。TSMC Arizona已於4月中完成35億美元的無擔保主順位公司債定價。