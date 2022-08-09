即將於8月16日除息的三檔「息收聯盟」台股ETF，國泰永續高股息ETF（00878)、國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰台灣5G+ ETF(00881)，預計於8月11日公布每單位實際配發金額，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。該3檔ETF已經全都站回季線，表現優於大盤。

8月台股除權息大秀登場，根據臺灣證券交易所資料，本月有113檔個股與ETF接棒除權息，由於去年上市櫃公司獲利亮眼，因此配息金額衝高，加上今年以來股價大幅修正，更推升個股殖利率表現。法人分析，針對通膨高漲與鷹派升息的影響，前陣子股市已陸續反映，美國聯準會接下來會到9月才有進一步行動，故在此政策空窗期，台股有機會從底部向上，操作上可留意營運穩健、除息行情下的高殖利率標的。

國泰投信ETF研究團隊指出，根據統計，觀察近5年台股下半年表現，代表科技族群的電子類指數平均含息報酬為6.8%，優於台灣加權報酬指數的5.7%，也印證隨時序邁入下半年科技產業旺季，相關族群表現也有機會出現反彈，建議投資人可留意經營穩健、上半年已跌深的科技型ETF，逐步增加成長型標的投資比重，以國泰台灣5G+ ETF(00881)為例，成分股亦有參與蘋果供應鏈，如台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、欣興(3037)、和碩(4938)、南電(8046)等，持股權重達49.97%，在「蘋果光」的照射下，00881未來表現可望更加耀眼，同時也是國內目前唯一具有收益分配的5G 主題ETF，有股息作為市場震盪下的緩衝墊。

上半年台股歷經大幅修正後，隨國安基金進場反彈格局逐漸成形，也正是存股族長線布局這次「息收聯盟」3檔台股ETF即將除息的契機，國泰投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意「股息殖利率」並不是篩選標的時的唯一指標，因為ETF的股息率其實並不代表「總報酬率」，投資組合的體質與基本面，也是應同步留意的。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢也能穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，股息、價差都賺到。