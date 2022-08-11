寶雅(5904)7月合併營收達17.97億元，月增19.06%、年增41.12%，創下單月歷史新高，隨著疫情好轉，寶雅預期，下半年是穩健偏樂觀。

擺脫台灣本土疫情干擾，寶雅7月合併營收攀升至17.97億元，月增19.06%，年增41.12%，累計前7月合併營收為108.8億元，較去年同期成長11.2%。

截至7月底為止，全國共有295間寶雅、37間寶家。

寶雅國際上半年營業毛利為37.9億元，合併毛利率為41.8%，年減2.11個百分點，營業淨利為10.2億元，營業利益率11.2%，稅後盈餘7.9億元，年減11.1%，每股純益7.84元。

寶雅國際將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻；同時寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。