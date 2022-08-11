越南因強勁的經濟增長及廉價勞動力成本持續吸引市場資金青睞，國內目前唯一一檔越南ETF「富邦富時越南ETF」第三次追加募集已於7月26日申報生效，並於7月29日取得央行核准。目前正值越企財報公布密集期，其中大型股業績明顯優於中小型股，整體而言，越南因經濟基本面趨勢向上，且政府振興財政政策持續，越股歷經前波拉回修正之後，中長期投資價值已逐漸浮現，富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯建議可分批進場投資佈局。

截至7月26日為止，共有590家越南上市公司發布第二季財報，占上市股票總數的34.2％和市值的28.3％。已公布財報上市公司的營收和淨利潤，第二季年比分別增長25.3％和17.9％，其中大型股業績明顯優於中小型股。油氣相關漲幅達17.7％、銀行類股亦有9.3％獲利增長；反觀工業金屬類負增長表現較弱。

根據越南券商VN-Direct預測，未來兩年在胡志明交易所（HOSE）上市公司淨利潤年比平均將成長21％，其中2022與2023財年越企EPS將分別成長23％及19％，此一增長為過去15年（2007~2021）均值10％的兩倍。歷史經驗顯示，只要上市公司淨利潤年比增長超過10％（15年均值）的年份，當年度越南證交所指數（VN-Index）股價皆呈現正報酬。

楊貽甯指出，越南因強勁的經濟增長及廉價的勞動力成本持續吸引市場資金青睞，相較2020年初至今年6月，全球越南ETF總資產規模已增長3倍至逾60兆越盾。儘管富邦越南（00885）ETF追蹤的富時越南30指數今年以來受國際股市拖累下跌最大逾2成，然而該ETF之總受益人數不減反逐月增加，截至6月底已來到近12萬人，突破2021年7月創下總受益人數高點。至於規模方面，截至2022年8月10日止，富邦越南ETF（00885）在全球越南ETF排名第二，僅次越南當地註冊的DCVFMVN Diamond ETF，因此相當具代表性。

富邦越南ETF（00885）因追蹤富時越南30指數，成份股產業前景穩定且具備題材優勢，可望在指數觸底反彈之際，有優於大盤的表現機會。楊貽甯強調，考量IMF預估越南今明兩年GDP將成長6.0％及7.2％，經濟基本面強勁，且本益比仍低於東協多數國家下，越南股市後市仍有行情可期，建議投資人應從中長線角度布局越股。