與全球主要股市相比，越南股市在7月僅上漲0.7％，小於S&P500指數上漲9.1％、韓國股市上漲5.1％、印度股市上漲8.6％，但越南股市可望在經濟面、企業基本面、匯率和通膨受控、股市評價偏低，後市有望展開補漲行情。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南經濟持續增長，今年前六個月的通膨仍處於政府控制下，外匯儲備與該地區其他國家相比穩定。包括IMF、世界銀行、匯豐銀行等許多大型經濟組織，已將越南經濟增長預期從5.5％至6.5％，上調至5.8％至6.9％，成長動能續強。

且越南第二季企業財報季如市場預期，整體淨利年增率可望達26％，以類股來看，金融、石油天然氣等族群財報亮麗，加上現階段仍保持宏觀經濟穩定、低通膨、實際利率為正、貿易順差、外匯存底高等因素，將有利貨幣維穩，同時憑藉國家銀行SBV靈活的管理措施，預計今年越南盾貶值幅度不致過大。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南財政部表示，消費品、食品供應依然充裕，加上財政政策的實施和規劃，有助減輕物價水平的壓力。截至7月底，胡志明指數預估本益比回落至不到12倍，預期指數跌破第二季低點機率低，即中長線投資買點已經浮現，第三季表現可期，建議可採定時定額佈局越南股票基金，參與後市成長機會。