無畏美國連續兩個月升息3碼，國際金融市場對於升息、通膨干擾與擔憂漸淡化，恐慌指數VIX跌破22以下，帶動歐美股市自7月中旬以來谷底翻升！永豐投信指出，具備剛性需求、通膨可轉嫁等企業有機會再度獲得市場青睞，因此預期基礎建設產業仍有表現機會，後市可望啟動補漲行情，建議採定期定額佈局數位基建財。

這波歐美股市表現上，受惠經濟數據優於預期、升息影響鈍化下，包括科技股、消費股等都有不錯的表現，7月份ISM製造業與非製造業指數超乎預期，供應鏈瓶頸與物價壓力緩解，聯準會官員對於經濟表達未陷入衰退的看法，整體盤勢獲得支撐。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，相較傳統鐵公機(鐵路、公路、機場)等基礎建設，數位基礎建設產業具備成長型產業特性，景氣擴張期反彈成長力道強勁，同時還俱備收益特質保護性，即使面臨修正過程，承受下跌壓力，仍可受惠產業定期金流特性帶來股價保護性。永豐ESG全球數位基礎建設基金是全台首檔主動型數位基礎建設基金，於今年7月下旬成立，為了抓住反彈契機，初期布局步調相對較快，持股水位逐步拉升至近三成水位(截至2022/08/04止)，期初配置重點鎖定電子商務倉儲及智慧電網等領域，其餘數位基礎建設新十大建設產業則採平均布局策略，國家配置則以近期全球反彈主力北美區域為主。

而被動型台股掛牌相關的基建ETF則有富邦入息REITs+(00908)。這檔ETF涵蓋了16國的REITs和基礎建設股票，並透過市值、流動性和殖利率等進行篩選，適合想以小資金投資不動產且穩定賺取股息的投資人。