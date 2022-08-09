歐洲股市周一收漲，並為近兩周最好的單日表現。上周五在美國公布強勁就業數據之下，歐股下跌0.8%，一舉抹去過去兩周的漲幅。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.21點或0.74%，為438.93點，尾盤最多升1.2%。幾乎所有的板塊都上漲，經濟敏感的板塊上漲最多，金融股和汽車股分別領漲1.75%和2.10%。

市場目前關注本周稍晚將公布的美國通膨數據。全球股市在上周五熄火，原因為美國非農就業人數增加，表現優於預期，打擊了人們對於聯準會放慢升息腳步的希望。

歐股在七月上漲7%之後，在八月難以延續動能，原因是市場擔憂黯淡的經濟數據、升高的地緣政治緊張關係、以及升息衝擊到經濟衰退的擔憂，都影響到市場情緒。

貝萊德(BlackRock)策略師們在一份簡報中表示，歐洲即使沒有大幅升息，也很可能步入衰退；因為能源危機造成廣泛的經濟壓力，會衝擊到歐洲。歐洲央行(ECB)和市場低估了能源引發衰退的風險，而歐洲央行最終將接受這一點，並考量利率走勢。

貝萊德並說，該公司對歐洲股票的持有量偏低，因為烏克蘭戰爭加深了能源價格衝擊，讓該地區面臨通膨風險。

石油股和醫療健康股跑輸大盤，分別為升0.6%和持平。

在需求疲弱擔憂下，原油價格來到數個月新低；醫療健康股則受到美國參議院周日的壓力，參院通過了一項降低藥價的法案。

丹麥啤酒商嘉士伯(Carlsberg)上漲1.5%，報13.8丹麥克朗。該酒商上調了2022年獲利成長目標，並表示已能夠恢復烏克蘭的營運。

西門子能源(Siemens Energy)跌1.0%，報16.37歐元。該公司怪罪於退出俄羅斯業務導致的2億歐元費用，讓該公司出現淨虧損。

信評機構穆迪(Moody's)上周五下調義大利信評前景，從穩定(stable)到負面(negativ)。義大利股市沒太反應，周一仍升0.62%。

周一德國DAX指數升0.84%，英國富時指數升0.57%，法國CAC指數升0.8%。