NVIDIA財報表現不如預期，拖累晶片股走勢，加上CPI公布在即，氣場觀望氣氛濃，美股四大指數呈現漲跌互見，台指期開跌0.6%、電子期開跌0.63%、金融期開跌0.13%。現階段觀望氛圍將限縮買盤追價意願，故指數應呈現震盪整理走勢。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4164口至2717口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少5184口至6678口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3393口，使留倉部位轉為淨空單-590口。

永豐期貨分析指出，整體來看，由於美股財報季接近尾聲，市場將回歸經濟面，後續將關注本週美國將公布的CPI通膨數據，盤面觀望氣氛轉趨濃厚，短期呈現震盪整理可能性較大。

目前國際浮現較多變數，美國就業數據優於預期，讓聯準會有更大的彈性升息來壓抑通膨，國內亦有地緣政治風險干擾，即使台股創波段高，仍須留意震盪風險，並可留意7月營收成長股。