陸股自4月下旬以來，第二季出現強勢反彈後，7月進入調整期，連續回升後多頭結構明顯，8月則進入震盪整理，根據CMoney統計，4月下旬滬深指數自低點反彈以來，至8月5日已大漲8.7％，觀察37檔新台幣級別大中華基金中14檔打敗指數。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，經過7月震盪後，8月市場有望重拾上行態勢，現階段市場保持窄幅震盪格局，但個股相對活躍，說明資金行情仍在，因此可輕指數重個股，順週期類配合成長行業作，為優先觀察方向。中長期來看，大中華股市資本市場估值分化有望持續，有較高景氣邏輯支撐的行業仍有表現機會。

目前A股平穩運行，主要來自大陸經濟平穩，最新兩項數據顯示，7月進出口總值人民幣3.81兆元，增長16.6％，其中前七個月出口年增長14.7％，出口競爭力支撐經濟穩增長。服務業恢復速度也加快，7月服務業PMI達到55.5％，連續第二個月位於擴張區間，並創2021年5月以來新高。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，陸股上市公司的業績為盤面另一支撐點，截至8月8日，有1,794家上市公司披露今年半年度業績預告，其中757家報喜，107家披露的半年報業績快報，84家實現淨利潤年增長，占比近8成。上市公司優秀的業績表現，對股市走穩形成支持。後市電力設備、機械設備、電子、汽車、新能源行業景氣度較高，皆是可持續關注板塊。