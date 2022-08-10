反映金融市場即時風險情況的「台灣金融風險指數」（Taiwan Financial Risk Index，TAIFRI)，10日公布2022年7月指數為97.7，除了較6月下滑2.8之外，TAIFRI組成的四大構面風險指數全面較上個月下降，為今年來第一次出現。

調研單位台灣金融研訓院金融研究所表示，7月TAIFRI顯著下降是來自於國際金融市場恐慌情緒降溫。

TAIFRI組成的四大構面包括：「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」，各構面的風險指數於7月分別下滑7.8、0.5、0.1、2.7。

第一構面「資產評價壓力」項下次構面之一的「價格波動度」，風險較6月明顯收斂，7月大減37.6，導致該構面單月大幅下滑，起因是6月台股VIX創2021年3月以來新高後，隨著國際股市趨穩，7月波動幅度已明顯收斂。

由於「價格波動度」單月大減37.6，抵消其它次構面的風險上揚，TAIFRI研究團隊舉例，企業資金成本自歷史低點逐漸攀升，單月上揚5.3。7月BBB債殖利率創2020年2月以來新高，與公債之利差創近12個月新高，顯示企業資金成本漸趨上揚，企業債務風險浮現。

而第四構面的「傳染與蔓延」次構面，TAIFRI研究團隊指出，海外市場與國內金融市場傳染風險皆呈現下滑，因為我國金融業重要曝險地區美、中、日、歐的7月加權恐慌指數(VIX)較6月明顯趨緩；此外，國內金融市場傳染效應方面7月下滑0.4，此項傳染風險分項指數中止今年來連續四個月的上揚走勢，顯示系統性風險在金融機構之間引發連鎖效應的可能性，呈現下降。