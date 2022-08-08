以影像產品為主的非PC產品帶動下，群光（2385）宣布上半年營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利與EPS均創下歷史新高，上半年稅後獲利34.93億元、EPS為4.91元，第二季獲利則是三率三升。面對第三季，群光表示不受PC需求退潮影響，法人預期第三季營收將年增10～15%、季增高雙位數，再創單季歷史新高，毛利率也可望優於第二季。

群光身為全球最大PC周邊供應商，面對4月華東封城影響筆電出貨量、又有筆電需求不斷下滑的威脅，不過在智慧門鈴、智慧監控等家用影像產品擺脫缺料困擾、出貨比去年同期順暢帶動下，第二季群光獲利不受影響，毛利率17.5％、營益率8.8％、稅後淨利率6.2％，都比去年同期與上一季成長，稅後獲利為17.84億元，年增34.9％、季增3.7％，EPS為2.5元。

而群光上半年營收574.97億元、營業毛利98.59億元、營業利益49.75億元、稅後獲利34.93億元，均創下歷史紀錄，上半年稅後獲利年增21％，EPS為4.91元，超越法人預期。

面對第三季，即使筆電需求弱勢，群光預估第三季營收還有機會繳出年增10～15％、季增高個位數百分比的成績單，而這與PC周邊平均單價上揚、非PC周邊營收占比上升正相關。就PC周邊來說，第三季的出貨量不僅比去年同期減少，在筆電需求不斷下滑下，出貨量恐怕也只能維持與上季持平、或小幅下滑，不過高單價鍵盤成為今年鍵盤營收成長的主力，包括商用NB的LED背光鍵盤與2-in-1裝鍵鍵盤，是在PC需求不斷下滑下，群光PC周邊營收還能成長的主因之一。

另一個推動第三季營收成長的主因，就是以影像產品為主的非PC產品，在半導體零組件缺貨大幅舒緩下，出貨轉趨順暢，營收占比不斷上升，至第二季已達55％，繼上半年影像產品營收年增2～3成後，預期下半年年增幅度也有差不多的水準。

至於在毛利率方面，法人預估，在第三季營收放大、新台幣兌美元貶值下，群光第三季毛利率可望比第二季成長。