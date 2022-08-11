美債殖利率回落加上美國最新通膨數據降溫低於市場預期，帶動全球股市反攻，其中美股那斯達克指數波段漲幅達兩成，盤勢再度由熊轉牛，引領此波多頭走勢。復華投信表示，儘管市場不確定疑慮未完全消除，不過隨長期公債殖利率下滑、美國通膨數據回落，聯準會貨幣緊縮帶來壓抑股市評價不利的影響暫告段落，加以市場投資情緒回溫，將有利帶動資金回流風險性資產。

第二季末起隨原物料價格走跌、美債殖利率自波段高點下滑，開啟此波全球股市反彈行情。科技股指標那斯達克指數自6月16日低點反彈，波段漲幅達20.75%，表現最為亮眼，費城半導體指數也有16.43%，優於標普500、道瓊工業指數以及MSCI世界指數；同期間衡量市場風險情緒的VIX恐慌指數跌幅則達四成，目前回落至象徵穩定的20以下。

美國勞工部公布7月消費者物價指數(CPI)年增率降至8.5%，低於市場預期的8.7%，以及上個月的9.1%，使美債殖利率週三走跌，市場預測聯準會在9月份升息3碼的機率將降低。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，若供應鏈改善、大宗商品價格回落使通膨減緩、升息預期減速，股市較強動能將再現，科技股等風險性資產上半年跌幅已陸續反應貨幣緊縮帶來的評價面修正，且主要股市本益比已回落至疫情前平均水準，若通膨壓力趨緩，有利科技等成長股評價止穩。

林子欽指出，若要逢低佈局，著眼全球半導體資本支出持續成長，加上物聯網、人工智慧及電動車等產業趨勢仍處正向發展，可留意雲端伺服器、高速傳輸及車用晶片等相關供應鏈概念題材。