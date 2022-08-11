伴隨科研市場需求回溫、新冠病毒檢測產品銷售增加，基因定序廠基米（4195）4月起的單月營收已重返年增表現，上半年營收2.05億元，年增6.41％，淨利6,790萬元，EPS為1.13元，創歷年同期新高。

基米表示，GMP核酸廠預計10月取得ISO 13485醫療器材品質管理系統認證後，進入量產階段；目前已接獲小量測試訂單。若一切順利，第四季即可有營收挹注，增添營收、獲利推升新引擎。

基米受惠產品組合優化與有效控管營業費用，不僅帶動上半年毛利率回升至34％，較去年同期增加9個百分比，促使本業虧損大幅縮減，加上認列持有樂迦再生股票的金融資產評價利益挹注，上半年獲利改寫歷年同期新高紀錄。

基米指出，因客戶訂單持續回升，7月營收年增7.75％，前7月營收年成長6.6％，保持良好動能。今年營運展望持審慎樂觀態度，在市場需求回溫與新廠投產挹注，下半年本業目標力拼轉盈，全年營運有機會再挑戰新高。