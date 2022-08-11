台灣證券交易所統計上市公司7月營收，總計3兆3,098億元，年增6.81％，累計前7月全體上市公司營收總計23兆573億元，年成長10.05％。歷經疫情衝擊、基期較低，觀光產業7月營收年增58.97％居成長產業之冠，面板業邁入寒冬，光電業營收年減25.67％居衰退第一「慘」業。

證交所統計，全體上市公司7月營收呈現成長趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業及航運業，年增幅分別為58.97％、39.83％及29.18％。主要觀光事業受國內疫情緩和及人流復甦影響；油電燃氣業受原油價格上漲，帶動產品價格上漲；航運業因平均運價維持高檔，營收表現亮麗。

衰退產業分別光電業、金融保險業及玻璃陶瓷業，年減幅分別為25.67％、25.59％及25％。其中，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑；金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少；玻璃陶瓷業受大陸房地產及景氣下修等因素影響，玻璃價格回跌，導致營收衰退。