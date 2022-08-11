超商雙雄統一超商(2912)及全家便利商店(5903)7月合併營收同步創高，其中統一超7月合併營收255.38億元，月增6.63%，為單月歷史新高，全家7月合併營收為82億元，月增9.27%，亦是單月歷史新高；下半年隨著本土疫情趨緩，國旅出遊潮及重大節令帶動消費需求，可望為超商雙雄營運挹注動能。

隨著本土疫情趨緩，統一超及全家營運快速升溫，其中統一超7月合併營收255.38億元，月增6.63%，年增16.31%，為單月歷史新高，酷暑高溫進入飲品熱銷旺季，結合人氣名店跨界聯名獨家飲品，整合線上線下舉辦「飲料夏日大Bingo」活動與中元普渡提早備貨箱購飲料等，提升買氣；CITY系列飲品則推出水果茶、蜂蜜拿鐵等新品，透過行動隨時取、單筆加價購等檔期活動，推出多樣化優惠，使得飲料類別整體成長超過2成。

受疫情影響，民眾喜愛品嚐各地美食懷念海外旅遊時光，台灣7-ELEVEN長期累積全球採購實力，「國際精品專櫃」引進全球多國的零食、糖果、冰品、日用品以及海外7-ELEVEN限定商品，7月開幕的亞萬門市更擴大設置「全球精品專區」，帶動相關成長超過6成。

台灣7-ELEVEN「亞萬門市」開幕結合全門市及關係企業推出優惠活動，並積極掌握暑假及高溫商機、開發差異化新品，帶動鮮食、飲料等類別成長，7月業績持續暢旺，單月會員貢獻營收突破60%、會員活躍度更成長50%；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一精工、統一生活(康是美)、統一百華等，表現亮眼貢獻營收成長。

統一超前7月合併營收為1643.35億元，年增9.12%，截至7月底，7-ELEVEN門市店數6523家。

全家7月合併營收為82億元，月增9.27%，年增20.2%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為513.88億元，年增6.7%。

展望8月，統一超表示，夏日高溫及暑期國旅帶動消費需求，掌握父親節、七夕送禮、中元祭祀採購與中秋預購等重大節令，將藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，持續架構「超越顧客期待的生活服務型平台」，營運動能可望持續向上。

全家表示，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，都有助帶動人潮出籠與點燃業績動能。且鮮食新品陸續上市，中元、中秋等節日商機掌握，「超級好賣」開店平台搶攻社群電商經濟，皆可望驅動整體業績成長。