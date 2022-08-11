經營85度C的美食-KY(2723)公布2022年7月自結合併營收16.36億元，較6月15.55億元成長5.25％、較去年同期16.6億元小減1.45％，站上近半年高點。累計前7月合併營收108.65億元，較去年同期114.1億元減少4.78％，衰退幅度較上半年5.35％持續收斂。

美食-KY表示，儘管亞洲市場續受疫情影響，營收尚未恢復疫情前水準，但北美市場強勁成長，持續帶動集團營收回升，營收占比已提升至3成。展望後市，在烘焙旺季到來、北美市場版圖持續擴張、亞洲市場逐步復甦下，下半年營運有望逐季回升。

美食-KY指出，美國85度C買氣持續熱絡，在比較基期墊高狀況下，5～7月同店營收成長持續優於往年平均，帶動7月美國營收連16月創同期新高，來客數亦較去年同期成長，未見高通膨、高油價對消費造成的負面效應。

美食-KY表示，美國市場目前門市接近70家，7月營收已較疫情前的2019年同期成長逾20％，前7月營收亦較2019年同期雙位數成長、與去年相比則成長近15％，對合併營收貢獻達30％。展望後市，在未來營運版圖可望加速擴張下，將為營收創造重要成長動能。

中國大陸市場部分，上海的多數85度C門市在6月1日解封後已陸續恢復營業，帶動6、7月營收較谷底反彈逾6成。惟7月初各地超過12城傳出疫情，上海、深圳等大城再度啟動封控措施，壓抑餐飲業復甦動能。

美食-KY表示，中國大陸85度C門市受此影響，7月同店營收表現遜於去年同期，但衰退幅度控制在個位數百分比。展望後市，在當局穩增長政策顯現下，失業率、居民收入等指標將逐步修復，加上傳統烘焙業旺季即將到來，預期下半年營運有望逐季回升。

台灣市場方面，85度C看好高溫、暑假、疫情趨緩等因素有利帶動手搖飲品的業績成長，趁勢推出2款全新手工伯爵凍飲品，主打Q彈滑順的口感與豐富的層次，目標搶攻暑期飲品市占率，帶動業績回溫。