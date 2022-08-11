TPK-KY宸鴻(3673)公布第二季財報，單季營收223.4億元，季減11％，年減9.2％，歸屬於母公司之稅後淨利為0.66億元，每股盈餘為0.16元。

公司指出，第二季各主要尺寸產品營收皆下滑，主要受到季節性庫存調整，消費性及教育產品需求減少，加上舊款智慧型手機產品銷售進入尾聲所致。小尺寸（＜7吋）產品營收及平板電腦（7-11吋）產品營收分別較前季減少28％及22％。然而，因高階筆電及大尺寸平板電腦需求降幅較小，故11-16吋筆記型電腦產品僅較前季減少8％。整體第二季各尺寸營收佔比與第一季相當，惟11-16吋產品營收比重略增為54％。

第二季整體營業費用由上季9億元降為8.5億元，佔營收3.8％，費用較前季下降主要因績效獎金提列調整及未休假獎金減少。第二季營業淨利為2.0億元，季成長163.2％，較去年同期成長8.7％。

第二季淨利息費用約0.39億元，第二季雖人民幣兌換美金匯率貶值約5.7％，但仍認列外匯淨收益約0.32億元，主要因公司執行有效現金管理、匯率避險與承作無風險套利產品。第二季歸屬於母公司稅後淨利約0.66億元，每股稅後盈餘為0.16元。

截至6月30日止，帳上現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計為406.8億元，較上季底382.2億元增加，而銀行總借款約為312.3億元，與上季底316.0億元相當。第二季資本支出約1億元。2022年第二季EBITDA約為15.4億元。