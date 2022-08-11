吉茂(1587)公布第二季財報，單季營收創歷史新高，歸屬母公司業主淨利0.47億元，創下9個季度以來新高，每股盈餘0.68元。

吉茂指出，受惠於競爭對手退出美國市場，客戶需求持續暢旺，第二季單季營收突破7億元，來到7.03億元，季增16％，年增12％。不過，原料鋁材使用成本處於高點的不利因素，毛利率與第一季持平，但由於營收及營業費用控制得宜下，單季歸屬母公司業主淨利0.47億元，季增54％，年增3成，每股盈餘為0.68元；上半年歸屬母公司業主淨利0.77億元，年增31％，每股盈餘為1.12元。

公司表示，國際鋁價於第二季起逐漸下跌回穩，加上美元匯率處於高點下，預估毛利率有望回升。吉茂7月營收2.45億元，年增13.7％，僅次於上月2.56億元的歷史新高，也連續三個月年增率維持雙位數成長，累計前7月營收15.51億元，年增12.6％，法人預期全年營收有望達到15％成長，每股盈餘上看2元以上。