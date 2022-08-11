統一(1216)公布半年報，累計淨利年減少15.7%，上半年EPS為1.6元，淨利相較去年同期減少主要是因原物料大幅上漲，及認列轉投資統一證券等虧損而影響獲利。統一上半年食品事業、便利商店及流通物流事業、食糧事業、包裝容器事業及製藥事業部，營業額均呈現年成長。

統一上半年合併營收2547.35億元、年成長9.4%；合併稅後淨利139.05億元、年衰退9.4%；歸屬母公司本期淨利90.87億元、年減少15.7%，累計上半年EPS為1.6元，淨利相較去年衰退主要是是因食品及食糧事業受原物料大幅上漲，及認列轉投資統一證券等虧損而影響獲利，但合併營收及營業利益仍正向成長。

各事業部表現上，統一上半年台灣食品本業持續穩定增長，上半年食品事業部整體營收較去年同期增加58.85億元，年成長8.5%。台灣7-ELEVEN持續展店，加上菲律賓7-ELEVEN掌握疫後商機，營收大幅成長，帶動上半年便利商店及流通物流事業部整體營收較去年同期成長7.3%。越南水產及畜產內銷市場穩定復甦，使得上半年食糧事業部整體營收較去年同期成長6.5%。鐵產品平均售價增加並持續調整產銷結構，飲料包裝業務雖受大陸局部疫情影響，但仍保持穩定營運，故使上半年包裝容器事業部整體營收較去年同期成長30.6%。客戶策略合作及針劑事業之營收成長，帶動使上半年製藥事業部整體營收年成長11.1%。