利機（3444）公告7月單月合併營收7,917萬元，相較6月營收8,690萬元，月減9％，較去年同期營收9,528萬元，年減17％。累計1～7月營收為6.7億元，較去年同期7.1億元，衰退6％。雖然7月營收下滑，但是，因為佣金模式占交易整體比率提升且單月毛利率來到高點，所以實質獲利不受影響。

利機單月毛利率來到高點，主要受惠屬佣金交易模式的BT載板，7月出貨仍維持高點，營收年增35％、月增7％，為近25個月新高，且已連續七個月正成長，利機將持續聚焦於高效能運算和網通應用市場，鞏固下半年獲利，加上上半年獲利已達成去年84％，力保今年獲利維持二位數成長，全年獲利續創歷史新高。

利機表示，7月營收下滑主要仍受驅動IC市況持續低迷影響，本月出貨量較去年同期大幅減少約六成，也較上月減少四成。依市況觀察，驅動IC第三季仍處於庫存調整階段，今年低點應落於本季，俟庫存出清，第四季有望觸底反彈。

利機另一主力產品，封測相關7月營收年增15％、月增8％，單一產品表現最好的為Heat Sink（均熱片）年增83％；次之為Capillary（封裝打線用銲針）及導線架，年增3％及4％，依目前封測市況推估，下半年應可較上半年成長約一成左右。