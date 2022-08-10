劍麟（2228）自結7月合併營收4.06億元，較去年同期成長32％；累計前七月合併營收24.36億元，亦較去年同期成長12％。

劍麟表示，受惠旗下汽車、展示架兩大事業部營運動能穩健提振，包括集團仍持續深化品牌車廠、主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商等業務合作基礎，加上疫情干擾整體供應鏈供貨影響持續緩和，帶動旗下汽車事業部單月營收表現。另展示架業務也有所回升，皆係創造劍麟今年以來單月營收表現保持年增態勢。