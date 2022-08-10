台鋼集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技（1584）10日公告，7月份自結營收為新台幣1.72億元，較去年同期成長61.75％，累計前7月營收為9.20億元，較去年同期成長82.48％，主要是受惠於市場復甦，且銷售單價及數量均成長所致。

精剛7月份營收成長來自於俄烏戰爭因素及工業、油氣產業需求顯著提升，全球各地廠商備貨需求逐步回溫，加上歐洲地區銷售持續提振，皆有助挹注精剛營收及稼動率保持一定水準之上。鎳、鈦合金兩大產品出貨量與出貨金額均持續成長，尤其是精剛已成功整合熔煉產線的鎳合金產品，成長最為明顯，產品的出貨量也有不錯表現。

精剛執行長吳柏成表示，隨著全球邊境管制逐步放寬，產業需求持續助攻成長，精剛公司在產品技術、生產能量方面，除持續增強外並驅動新業務、新訂單。舊客戶續單及直接用戶開發均有進展，將持續關注歐美市場各型態客戶，除鎖定既有客戶並加快新客戶之商機擴展，也會持續關注電動車、綠能、航太、運動等產業中長期的發展。