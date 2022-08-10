併購交易降溫，安永EY全球最新調查指出，2022年上半年，全球有2,274筆併購案、總金額為2.02兆美元，與去年同期相比，併購金額減少27％，交易量減少18％，關鍵為去年有SPAC（特殊目的收購公司）熱潮形成的高基期因素。

但如果將今年上半年併購案件與金額與2015年至2019年（上一個併購周期）的上半年期間平均水準相比，併購金額增加35％、併購數量增加13％。

安永指出，今年以來跨國交易反映出全球的地緣政治緊張，雖然今年上半年的跨國交易減少（2022年為24％，2015年至2019年的平均為30％），但友好國家間的跨境交易增加（2022年為51％，2015年至2019年平均為42％）。

此外，中國大陸對美國的投資從2016年上半年高點的270億美元下降到19億美元，北美對歐洲的投資同期相反地從600億美元增加到1,490億美元。

安永財務管理諮詢服務（股）公司總經理何淑芬指出，從2021年上半年SPAC引發的高點開始，併購活動出現變化，但是與疫情來襲和交易活動停滯不前時的情況有所不同，許多企業主仍努力在迷霧中，尋求有助企業未來成長的機會，以做好交易的準備。在全球舞台上，雖然對跨境交易的興趣仍然強烈，但是企業主在交易時有更多選擇，他們更喜歡與友好國家交易。