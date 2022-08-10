投行高盛最新報告指出，近期兩岸貿易限制對於台灣GDP影響預計小於0.1％，但前提是兩岸貿易中斷仍僅局限於沒有廣泛供應鏈聯繫的可選擇性非技術產品。

香港信報報導，高盛表示，儘管如此，假設兩岸貿易出現廣泛持久的中斷，如貨物運輸中斷，則可能對台灣經濟造成高度損害，並在全球包括對大陸產生巨大影響。高盛強調，科技產品主導兩岸貿易，貿易廣泛中斷將對全球科技供應鏈造成重大破壞。

因台海局勢緊張加劇，高盛更新兩岸經濟關聯度估計。首先，台灣對大陸的貿易敞口占其總GDP的12％，約占台灣的兩岸出口總額的三分之一，包括台灣零組件透過大陸加工貿易再出口到其他地方的部分。據估計，台灣對大陸的敞口與許多東協經濟體相當，但低於馬來西亞。

其次，科技產品在兩岸貿易中占主導地位，占台灣對大陸出口的70％，食品占比僅0.4％。兩岸貿易中科技出口集中，台灣在代工業務中的主導地位及其在加工貿易的盛行，都顯示兩岸貿易的任何廣泛性中斷，都將對全球科技供應鏈造成高度破壞。