根據周二晚間公布的申報文件，特斯拉執行長穆斯克在股東會隔天起、也就是8月5日到9日期間共出售該公司792萬股票，價值大約68.8億美元，打破他本人今年稍早表示不再售股的承諾。

特斯拉甫於8月4日召開年度股東大會。

特斯拉周二股價下挫逾2％至850美元，售股消息曝光後，盤後股價未見太大波動。

穆斯特今年4月剛拋出自家電動車廠價值大約84億美元的股票，當時曾在社交媒體提到，4月28日以後不再有出售特斯拉股票的計畫。