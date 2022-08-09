中華信評9日表示，電線與電纜製造商華新麗華旗下的鎳生鐵以及新增冰鎳加工等產能，2022年至2023年將全開，應可提高華新麗華的獲利能力，並增強該公司的信用指標，預期EBITDA利潤率自2023年起將提高至12％以上的水準，其借款對 EBITDA比將低於3倍。

中華信評據此，將華新麗華長期發行體信用評等的展望從「穩定」調整為「正向」，以反映中華信評對於該公司未來一至二年的獲利能力可能改善的看法。至於華新麗華的發行體信用評等twA-/twA-2，則獲得確認。

華新麗華2021年EBITDA為新台幣169億元。經過近年的業務組合調整，中華信評認為，將使該公司聚焦於核心的金屬業務，同時提升整合程度且銷售通路更加全面，進而增強企業競爭力。

基於多次併購行動，帶來華新麗華的資本支出增加，中華信評指出，華新麗華正致力於避免借款水準進一步升高，已在2022年8月完成新台幣90億元的現金增資。此外，該公司已出售其在美國的部分太陽能業務(Borrego Solar Systems Inc.)，預計2022年7月產生2.6億美元至2.7億美元的現金流入。

來自增資行動與太陽能業務出售，中華信評分析，應可支應華新麗華今年投資計畫的55％至60％，並減緩其2022年的整體借款成長速度；因此預期該公司2022年的借款對EBITDA比約為3倍，2023年至2024年則將降至低於3倍的水準。