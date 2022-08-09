台灣工具機4、5月大陸新接訂單雖有放緩的跡象，不過6、7月連續兩個月銷往大陸卻轉正成長，推升7月及前七月台灣工具機出口均優於去年同期。

台灣機械工業公會彙總統計，7月台灣工具機出口值達2.84億美元，年成長27.8％，前七月台灣工具機出口值17.34億美元，年成長16.0％。

業者分析，今年前七月各國邊境陸續解封，開放市場，雖然目前受俄烏戰爭影響，造成台灣工具機銷往英國、韓國及巴西等市場衰退，但中國大陸是台灣工具機最大出口市場，6、7月出口逐步轉為正成長。台灣工具機前七月出口值17.34億美元，平均每月出口值2.5億美元，比去年同期成長16％，前七月中國大陸市場則比去年同期衰退約10％。

前七月台灣工具機外銷美國年成長48％、輸往土耳其年成長18％，越南年成長23％、義大利年增幅高達113％、荷蘭年成長51％，德國年成長68％、英國年成長26％，日本年成長36％韓國年成長6％，馬來西亞年成長29％、墨西哥年成長75％。中國大陸前七月年衰退10％、俄羅斯年減17％、巴西年減11％、澳洲年減3％、香港年減幅度高達72％。