經過18個月的艱苦談判和整晚馬拉松辯論，美國聯邦參議院今天通過拜登雄心勃勃的氣候、稅收和醫療保健計畫「降低通膨法案」，這是拜登在重要的期中選舉前取得的重大勝利。

民主黨參議員全員投下贊成票，且副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下同意票，打破民主黨與共和黨的平手僵局後，民主黨人順利讓這項4300億美元的支出計畫在參院過關。

「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）下週將提交聯邦眾議院，預計也將順利通過，之後送交拜登簽署為法律。

「降低通膨法案」包括3700億美元用於氣候目標，旨在2030年前將溫室氣體排放量減少40%。這是美國有史以來，對潔淨能源最大的一筆投資。法案也提出640億美元用在醫療保健。

這堪稱拜登主要政見的一大勝利，有助美國在面臨氣候變遷挑戰時重拾主導地位。

拜登盛讚法案通過，他強調為此投入諸多心力，並坦言不是每個人都滿意結果。

他發出的聲明指出：「這讓許多人做出妥協，一如平常在做重要的事。眾議院應盡快通過法案，我期待簽署生效。」

「降低通膨法案」在參院無一共和黨議員贊成的情況下過關，保守派議員批評這項法案是浪費開支。

這項法案將為美國人在購買電動汽車時提供高達7500 美元的稅額減免，屋頂安裝太陽能電池板可享30%折扣。此外，這項法案也因應了藥品價格高得離譜的問題，例如胰島素等，試圖緩解美國醫療保健方面存在的巨大不平等。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110808