股神巴菲特旗下的柏克夏海瑟威公司對西方石油（Occidental Petroleum）持股比重已超過20％，這也代表可將西方石油的部分獲利列入自身財報，將為柏克夏獲利挹注數十億美元。
柏克夏周一晚間申報資料顯示，該公司在8月4日到8日間支付3.91億美元，買進西方石油將近670萬股。
此次買進使柏克夏手中的西方石油股份已達在外流通股份的20.2％，價值約113億美元。由於持股跨越20％門檻，柏克夏可依據會計權益法認列部分獲利。根據路孚特調查，分析師平均預估西方石油今年獲利約105億美元。
股神巴菲特旗下的柏克夏海瑟威公司對西方石油（Occidental Petroleum）持股比重已超過20％，這也代表可將西方石油的部分獲利列入自身財報，將為柏克夏獲利挹注數十億美元。
柏克夏周一晚間申報資料顯示，該公司在8月4日到8日間支付3.91億美元，買進西方石油將近670萬股。
此次買進使柏克夏手中的西方石油股份已達在外流通股份的20.2％，價值約113億美元。由於持股跨越20％門檻，柏克夏可依據會計權益法認列部分獲利。根據路孚特調查，分析師平均預估西方石油今年獲利約105億美元。
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