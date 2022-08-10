可編程邏輯閘陣列（FPGA）廠一元素（6842）今日公佈2022年上半年財報。一元素上半年合併營收為3.26億元，較去年同期減少41.45％，主要受到FPGA晶片及相關零組件缺貨所影響。公司上半年以高毛利的整合方案為優先出貨產品，大幅提升獲利率，上半年稅後淨利創歷年同期新高，且較去年同期大幅成長2110.86％，每股稅後盈餘為0.44元。

一元素表示，受到晶圓廠高階製程產能吃緊，全球FPGA晶片供不應求影響，公司今年上半年優先以高毛利的高階應用整合方案為主要出貨產品，包括國防航太、IC設計驗證平台與人工智能邊緣運算（Edge AI Computing）等高端利基型的FPGA設計服務較去年同期大幅增加。

而高毛利的EDA晶片設計驗證平台銷售業績更較去年同期倍增，帶動公司上半年毛利率達23.94％，為歷年同期新高水準，且較去年同期大增11.85個百分點，進而推升上半年稅後淨利達875.5萬元，較去年同期大幅成長2110.86％。

一元素表示，公司目前的兩大產品服務為可編程邏輯閘陣列FPGA設計服務及電子設計自動化（EDA）晶片設計驗證平台。目前FPGA設計服務佔整體營收93.33％；而EDA晶片設計驗證平台近期亦有明顯斬獲，今年上半年EDA晶片驗證服務較去年同期大幅成長135.17％。

一元素表示，公司的FPGA設計服務是以賽靈思（Xilinx）可編程邏輯閘陣列（FPGA）架構與自適應晶片（Adaptable Silicon），依照客戶不同的終端應用及產業特性，提供客戶彈性化與客製化的系統設計，開發產品最適解決方案。

並透過其特有的即時更新功能，協助客戶的研發團隊以現有設計架構，進行應用程序與演算法的更新及優化，無需依循傳統IC設計流程，耗資費時重新研發製造新的晶片，可協助客戶大幅縮短研發時程，加速產品上市時間。