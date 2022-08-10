美食-KY（2723）自結7月合併營收16.4億元、年減1.5％，連續四個月改善。累計1至7月營收108.7億元、年減4.76％。展望後市，暑假是茶飲旺季，美食-KY在北美市場受惠同店營收成長，7月營業規模已經較2019年疫情前同期成長至少20％，佔美食-KY合併營收的比重更高達三成。隨著美國市場2023年開始加速展店，美食-KY來自北美的營收比重可望持續上升，朝成為全球性餐飲品牌的目標大步邁進。

在美國市場，85度C買氣持續熱絡，在比較基期愈墊愈高的情況下，5、6、7月仍不斷繳出優於歷年平均的同店正成長，帶動美國營收連續16個月改寫同期新高。對比去年同期，來客數也維持正成長，並未看到高通膨、高油價帶來的負面效應。今年前7月累計，85度C北美市場的營收規模，與疫情前（2019年）相比，成長幅度來到雙位數；與去年相比，成長更接近15％，貢獻美食-KY合併營收已達30％。

法人認為，85度C在北美市場目前僅不到70間門市，未來幾年的營業版圖可望加速擴張，替美食-KY創造重要的成長動能。

在大陸市場，最大城市上海6月1日解封後，大多數的85度C門市已經陸續恢復營業，帶動6、7月份營收較谷底回彈超過6成。但隨著7月初各地超過12個城市傳出疫情，上海市隨即啟動大規模篩檢及部分隔離點方艙，華南大城─深圳─更重啟閉環生產等封控措施，壓抑餐飲行業復甦動能，85度C同店銷售表現也因此低於去年同期，但衰退比率控制在個位數。展望下半年，法人指出，當局的穩增長政策可望持續收效，失業率、居民收入等指標將逐步修復，加上即將到來的傳統烘焙行業旺季，美食-KY營運有望逐季回升。

在台灣，85度C看好高溫、暑假、疫情趨緩等因素有利帶動手搖飲品的業績成長，趁勢推出兩款全新手工伯爵凍飲品，以紅茶為基底，加入佛手柑調合，每日製作成伯爵茶凍，主打Q彈滑順的口感與豐富的層次，目標搶攻暑期飲品市占率，帶動業績回溫。