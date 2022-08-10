隨夏季進入空調銷售旺季，家電族群營運加溫，7月單月營收多創下近期新高，聲寶（1604）、三洋電（1614）、禾聯碩（5283）分別有9.3％、22.5％、11％的年增率，今年前七月營收也創下近6至11年來同期新高，不過由於原物料價格高漲、新台幣貶值等因素，上半年毛利率多呈衰退。

三洋電前七月營收39.05億元、年增19.3％，創下十年同期新高，不過上半年EPS為0.55元、略遜於去年同期的0.65元，三洋電指出，營收成長主要來自今年夏季天氣熱、空調銷售增加，不過受到原物料、運費高漲及台幣貶值三因素衝擊，毛利率從三成多減至二成多，雖然近期運費已有所回跌，不過家電價格微幅調漲仍難以補足成本大增的壓力。

聲寶前七月營收56.57億元、年增9％，營收為六年同期新高，今年上半年EPS為1.03元，略遜於去年同期1.06元。

聲寶表示，若扣除去年股東會在第三季召開導致未分配盈餘所得稅差異，今年獲利其實與去年相當，上半年包括洗衣機、冰箱、液晶電視等都有二位數成長，空調因中小學標案量小及缺晶片導致部分機種缺貨，使得成長未達一成。通膨預期等因素影響影響消費力，預期營收成長力度會稍緩，不過因應先前庫存備料去化，獲利期望能於第四季有所反應。

禾聯碩前七月營收44.38億元、年增16.8％，為歷史同期新高，預計11日召開董事會通過半年報。

此外，東元7月單月營收 52.28億元、年增23％，前七月營收337.15億元、年增18.2％，單月及前七月營收雙雙創下過去12年以來同期新高，東元表示，主要成長來自機電系統、智慧能源事業群，海外成長動能主要來自北美、歐洲市場。