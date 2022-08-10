永裕（1323）因兩岸新冠疫情影響，除了稼動率偏低之歪，並干擾訂單交貨，7月營收3.22億元，月減2.85％，年增2.63％；前7月營收22.11億元，較去年同期微增6.06％。永裕表示，集團人力與原物料調度已正常運作，稼動率回復到穩定狀態，物流配送順暢，正加速衝刺下半年的業績。

永裕第二季營運面臨多項不利因素，加上日圓貶值壓低外銷日本收入，影響毛利率下滑，出口運費卻持續高漲，業外部分也因人民幣貶值，產生匯損，壓抑第二季獲利表現。

永裕指出，第三季面對通膨推升集團營運成本，除撙節支出，優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，以維穩2022年營運發展。

此外，永裕已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，陸續出貨中，有助後續化妝、保養消費及環保材商機。浙江新廠預計2023年上半年投產。