八方雲集（2753）7月營收5.91億元，創單月歷史新高、年增21.41％，1至7月累計營收38.44億元、年增14.67%，亦創同期新高。

展望後市，八方雲集加速布局國際發展，延續國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。美國市場複合店年底前將會再增加一家，芳珍蔬食持續展店，到年底至少展店20家，推升集團營收成長。

八方雲集7月與今年前7月營收較去年同期成長，主要是來自於梁社漢排骨飯與芳珍蔬食持續展店，截至7月底，梁社漢店數已成長至174家，挹注集團營收。