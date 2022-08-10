八方雲集（2753）7月營收5.91億元，創單月歷史新高、年增21.41％，1至7月累計營收38.44億元、年增14.67%，亦創同期新高。
展望後市，八方雲集加速布局國際發展，延續國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。美國市場複合店年底前將會再增加一家，芳珍蔬食持續展店，到年底至少展店20家，推升集團營收成長。
八方雲集7月與今年前7月營收較去年同期成長，主要是來自於梁社漢排骨飯與芳珍蔬食持續展店，截至7月底，梁社漢店數已成長至174家，挹注集團營收。
八方雲集（2753）7月營收5.91億元，創單月歷史新高、年增21.41％，1至7月累計營收38.44億元、年增14.67%，亦創同期新高。
展望後市，八方雲集加速布局國際發展，延續國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。美國市場複合店年底前將會再增加一家，芳珍蔬食持續展店，到年底至少展店20家，推升集團營收成長。
八方雲集7月與今年前7月營收較去年同期成長，主要是來自於梁社漢排骨飯與芳珍蔬食持續展店，截至7月底，梁社漢店數已成長至174家，挹注集團營收。
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