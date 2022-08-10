連鎖健身事業柏文（8462)7月合併營收2.94億元，歷年同期第三高，月增8.17%，年增440.94%。1至7月累計營收20.34億元，創歷史新高，年增40.76%。

展望後市，柏文營收自5月起翻升，已連續兩個月成長。正值暑假期間，看到各地民眾擺脫COVID-19陰霾，迫不及待走到戶外，消費者從事休閒運動、休閒旅遊的需求大增，健身工廠新入會人數因而顯著成長，月費增長的效益將逐月顯現，下半年度成長趨勢形成。

7月每日雖仍有上萬COVID-19確定病例，但民眾已逐漸恢復正常生活，加上3劑令影響消除，柏文「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」均較上月成長。另柏文旗下「健身工廠」營業據點去年配合政府微解封措施自7月13日起才陸續恢復營業， 致去年月營收基期相對低，因此今年7月各服務項目營收較去年同期均有大幅增長。

截至7月底，「健身工廠」全台計有60處據點，下半年繼續拓展據點，注入營運成長新動能；新北市林口廠已於8月6日投入營運，另有新北市汐科廠、台中市逢甲廠、彰化縣金馬廠及1處北部新據點接力預售、開幕。後疫情時期，民眾已意識到需要健康的身體來對抗病毒，相信各廠館的會員召募及教練課程的銷售與執行，在疫情影響大幅降低之下可望穩定增長，加上新店動能挹注，柏文下半年營收成長可期。