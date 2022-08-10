聯發科(2454)今(10)日公布7月營收，不敵全球消費性電子大逆風，聯發科7月營收月減近2成，但依舊相較去年同期增加1.31%。法人表示，考量宏觀經濟不佳，聯發科下半年營收、獲利恐出現逐季下滑的狀況。

聯發科7月營收408.9億元，月減少19.87%、年增加1.31%，累計前7月營收為3393.31億元，年增加23.82%。

聯發科預估，在客戶持續的庫存調整之下，第三季營收以美金對台幣匯率1比29.5計算，將在1417億~1542億之間，季減1%~9%，年成長8%~18%，營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為26%±2%。

受到全球消費性電子產業逆風，聯發科第三季營收將呈現個位數季減，全年營收增長幅度也在上次法說中調降至17~19%，全年毛利率則預期較去年成長1~3個百分點，聯發科也預估客戶、通路商庫存調節會持續2~3個季度。

法人分析表示，通膨率高升，大陸經濟狀況不佳，全球多國通膨率高漲，消費性電子、NB與手機需求下滑，終端需求疲弱導致高漲的晶圓成本不易轉嫁，聯發科下半年營收、獲利恐出現逐季下滑的狀況，考量終端系統廠仍處於去化庫存階段，獲利向下的趨勢在短期間尚未見到扭轉跡象。