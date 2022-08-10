台股加權指數10日開在14,940.76點，權王台積電（2330）開在500元，較9日下跌10元，壓抑指數向下，晶圓代工二哥聯電（2303）、IC設計龍頭股聯發科（2454）受賣單調節，早盤股價往下，台股早盤指數跌幅擴大，下跌逾130點。

繼輝達後、美光也下修營收預估，衝擊半導體及科技類股下殺，美國四大指數在關鍵的通膨報告出爐前夕全面走低。

道瓊工業平均指數8月9日終場下跌0.18％（58.13點）、收32,774.41點。那斯達克指數下跌1.19％（150.53點）、收12,493.93點。費城半導體指數重挫4.57％（137.44點）、收2,866.90點。

群益投顧指出，台股連兩天開低走高，維持低量能，多方容易防守，同時，也不利大盤續攻，當前兩岸衝突利空淡化還不夠，量能不出，以區間盤操作。

盤面資金持續在業績股上輪動，但待觀察政經變數未明確前，先擇強短線操作，留意7月營收和季報題材相對受青睞。