工具機上市櫃族群目前訂單能見度普遍看到第四季，尤其百德訂單能見度看到明年第二季表現最佳，但7月及前七月營收增減各半，7月及前七月營收年增幅大部分遠低於工具機出口值成長幅度。

台灣工具機7月銷往大陸市場連續第2個月成長，推升7月工具機出口值2.84億美元，年成長27.8％，前七月台灣工具機出口值17.34億美元，年成長16.0％。然而工具機上市櫃公司7月及前七月營收卻呈現現增減互見的局面，遠不如整體市場成長的表現。

恩德7月合併營收2.87億元、年減7.39％；前七月合併營收21.35％、年增9.69％。高鋒7月合併營收1.87億元，年減幅10.7％；前七月合併營收12.0億元、年增9.75％。福裕7月合併營收1.25億元、年減15.67％；前七月合併營收9.6億元，年增5.79％。

東台大陸市場新接訂單有放緩的跡象，7月合併營收7.15億元，年減27.5％；前七月合併營收46.48億元，年減18.78％。

程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠7月合併營收由負轉正，亞崴7月合併營收3.28億元，年成長12.45％；前七月合併營收16.99億元、年減幅17.44％。程泰7月合併營收5.97億元，年增4.79％；前七月合併營收35.06億元，年減8.53％。百德7月合併營收回升至2.14億元、年增幅44.13％；前七月合併營收14.77億元、年增48.23％。

喬福因歐美市場好轉，7月合併營收0.49億元，年增幅達127.52％；前七月合併營收2.73億元，年增7.39％。瀧澤科7月合併營收2.97億元、年增5.63％；前七月合併營收19.92億元、年成長22.79％。

全球傳動來自大陸自動化產業訂單有放緩的跡象，新能源產業需求有增無減，7月合併營收3.3億元，年增2.50％；前七月合併營收21.04億元，年增幅13.39％，雙雙改寫同期次高。

上銀7月合併營收27.81億元，年成長11.24％，不單創同期新高，也改寫46個月新高；前七月合併營收攀升至185.83億元，年增幅19.58％，締造同期新高。

宅經濟消退後，消費性電子產業需求熱度不再，也影響直得電子業出貨。直得7月合併營收1.48億元、年減10.89％；前七月合併營收9.93億元，年減7.58％，雙雙創同期第三高。