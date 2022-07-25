宇隆（2233）25日發表公司第一個自有品牌及產品「TUF ONE行星減速機」，並舉辦法人說明會。宇隆總經理蔡銘東表示，汽車零組件景氣下半年會回溫、目前醫療及自行車零組件訂單強勁需求，加上行星減速機發表後，將搶攻智慧製造與工業4.0商機，預期2022年營收與獲利，均會比去年好。

另因鎳價上漲，宇隆第二季部分產品已漲價，第三季可望全面漲價，可望增加下半年的毛利率。

備受矚目的宇隆董事長劉俊昌、伸興（1558）董事長林志誠及程泰（1583）董事長楊德華，25日聯袂出席宇隆的行星減速機產品發表會，給予外界結盟的聯想。宇隆預計28日截止受理候選人名單，最快29日公告董事改選提名人選名單，宇隆董事長可望由劉俊昌續任。

劉俊昌指出，宇隆推出行星減速機新品，代表從代工走向自有品牌的里程碑，宇隆在機械加工領域深耕數十年，希望把品牌名稱放在產品上，2017年著手選定行星減速機產品，作為起點，且已有具體的成果，宇隆推出產品3年保固的承諾，提供最值得信賴的品質保證，搶攻全球智慧製造市場規模高達5,400億美元的龐大商機。 宇隆行星減速機除自行拓展外，因伸興具有機電整合實力，且在國外有很多銷售據點，將來行星減速機，雙方將有廣大的合作機會；另宇隆的行星減速機，已用於程泰的機械設備上，三方合作模式，一定是「強強聯手」，並可產生綜效。

蔡銘東強調，宇隆的行星減速機，每台平均單價1萬元，毛利率達五成以上，目前汽車零組件占宇隆整體業績比重60％，自行車零件占25％，工業用零件19％，醫療器材零組件6％。未來行星減速機新品，目標約3年至5年後，行星減速機營收占比可達10％以上。

蔡銘東說，今年下半年看到中國防疫封控慢慢解除、原物料價格下降，及晶片問題稍為緩解，加上客戶庫存處於低水位，已開始拉貨，他相信公司下半年營運狀況，可望比上半年好。

另外宇隆也布局氫燃料電池車，客戶以歐洲和日本為主，目前送交發動系統的電機樣品，預估今年底可小量出貨。另宇隆在中港園區興建新廠，預定2023年完工。行星減速機，主力鎖定半導體、無人搬運車、機械手臂、機械加工設備、智慧製造，及工業4.0等市場。