TPK-KY（3673）公告2022年第二季自結營運成果，合併營收為223.4億元，歸屬於母公司之稅後淨利為0.66億元，稅後稀釋每股淨利為0.16元。

TPK-KY表示，第二季自結合併營收較前季減少11.0％，亦較去年同期減少9.2％，幾乎各主要尺寸產品之營收皆下滑，主要係受到季節性庫存調整，消費性及教育產品需求減少，加上舊款智慧型手機產品銷售進入尾聲所致。小尺寸產品營收及平板電腦產品營收分別較前季減少28％及22％。然而，因高階筆電及大尺寸平板電腦需求降幅較小，因此，11～16吋筆記型電腦產品僅較前季減少8％。整體第二季各尺寸之營收佔比與第一季相當，惟11～16吋產品營收比重略增為54％。

第二季毛利率仍達4.7％，較上季3.9％成長，營業淨利為2.0億元，季成長163.2％且較去年同期成長8.7％。歸屬於母公司稅後淨利約0.66億元，每股稅後淨利為0.16元。