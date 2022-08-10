MOSFET廠力士（4923）今日公布2022年7月合併營收為9,022萬元，較去年同期的1億元減少9.95％。累計2022年1至7月合併營收達7.39億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長15.73％。

力士表示，7月營收較去年同期減少，主要係受到客戶短期因應庫存調整影響整體訂單出貨表現，雖目前整體MOSFET產業受到終端景氣、品牌客戶進行庫存調整策略等挑戰。

不過，近年力士與各應用領域國際知名大廠、相關供應鏈擴大新產品開發合作，目前新產品營收比重已較去年底的12.94％攀升至超過2成水準，有助於精進整體營運獲利能力，在主要客戶仍保持一定良好備貨需求，帶動今年累計前7月仍繳出歷年同期新高水準。

展望2022年第三季，力士仍戮力深化PC/NB領域MOSFET成品於單一機種滲透率，以中和全球市場受通膨、客戶庫存調整等影響，同時，持續透過優化業務接單、精進新型專利技術導入及與主要客戶深度合作新專案開發等策略，有助於創造未來營運正面之挹注。

另一方面，力士亦積極耕耘電源供應器、電池模組等領域業務合作機會，有望隨著電源供應器領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將逐步於第四季起創造銷售貢獻，有助於創造未來營運先蹲後跳之態勢。