新北市中和區一名男子今（9）日下午3時許，步行經過捷運路、南山路口時遭機車撞擊倒地，當場後腦杓撕裂、口鼻流血，失去呼吸心跳，後續送往雙和醫院急救，仍無奈宣告不治。

據了解，這名男子當時並無走在斑馬線，疑似直接穿越馬路，遭到機車撞擊，當場失去呼吸心跳，救護人員獲報到場施救，並緊急送往雙和醫院，但仍於下午5時宣告不治。

由於被撞男子身上沒有辨別身分的證件，身分、詳細事故原因及肇責歸屬仍有待警方釐清。