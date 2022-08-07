台中市太平區中山路4段與環中東路4段口今天下午1點44分發生一起死亡車禍，1名30歲黃姓騎士疑似因闖紅燈被綠燈通過的自小客車撞飛，當場失去生命跡象，送醫後仍不治身亡。
據了解，30歲的黃姓男子騎乘普通重型機車，沿中山路三段疑似闖紅燈直行，先閃過一輛因左轉減速的自小客車後，繼續違規直行，而55歲吳男駕駛的自小客車因閃避不及，直接撞上摩托車，機車騎士連人帶車被撞飛至慢車道，現場失去生命跡象，消防員趕往並將其送往國軍總醫院搶救，仍不治身亡。
台中市太平區中山路4段與環中東路4段口今天下午1點44分發生一起死亡車禍，1名30歲黃姓騎士疑似因闖紅燈被綠燈通過的自小客車撞飛，當場失去生命跡象，送醫後仍不治身亡。
據了解，30歲的黃姓男子騎乘普通重型機車，沿中山路三段疑似闖紅燈直行，先閃過一輛因左轉減速的自小客車後，繼續違規直行，而55歲吳男駕駛的自小客車因閃避不及，直接撞上摩托車，機車騎士連人帶車被撞飛至慢車道，現場失去生命跡象，消防員趕往並將其送往國軍總醫院搶救，仍不治身亡。
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