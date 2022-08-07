美國副國務卿雪蔓為紀念第二次世界大戰的瓜達卡納島戰役80週年訪問索羅門群島，今天她向太平洋島國示警，要各國與渴望擁有權力的暴力政權進行新一波的奮戰。

法新社報導，隨著中國軍隊在台灣周遭進行軍事演習、俄羅斯持續轟炸烏克蘭，雪蔓（Wendy Sherman）抨擊新一批世界領導人重提使用武力這種喪盡天良的想法。

雪蔓在參觀索羅門群島瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）的紀念碑時表示，「世界上有些人」已經忘記戰爭所需付出的代價，或忽略了過去學到的教訓。

她抨擊「認為脅迫、壓力、暴力是工具，用完可以不必受到懲罰的那些領導人」，但沒有明確點名。

雪蔓率領的美國代表團正在索羅門群島，紀念瓜達卡納島戰役的80週年。

她描繪如今的局勢，類似1930到1940年代與納粹主義和日本帝國的抗爭，並敦促該地區要予以反擊。

「今天，我們再次陷入另一場奮戰，而這樣的鬥爭會持續一段時間。」

雪蔓展開此行之際，美國正連忙與該地區各國重建外交關係。目前中國在這個區域的影響力日益壯大，且民主聯盟已在動搖。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）領導的政府，最近和中國簽署了一項秘密的安全協議，已經開始採取行動來限制新聞自由，並建議將選舉延後。

雪蔓未指名道姓地告訴東道主：「我們是否要繼續擁有讓人可自由表達心中想法的社會，由我們決定。」

她表示，現在是決定「我們是否希望政府對人民公開透明、負起責任」的時候了。

除了示警外，雪蔓也表示，美國希望與「十分重要的」太平洋島國加強合作，包括在東加、吉里巴斯、索羅門群島開設大使館。

作為發動吸引力攻勢的一環，美國總統拜登預料將邀請太平洋島國領導人到白宮參加9月的峰會。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110807