臺灣企銀獲利報喜，延續上半年業績走揚的氣勢，7月稅後淨利11.32億元，較6月成長33.72％，不僅創下歷年單月獲利最高紀錄，同時今年前七月稅後盈餘52.68億元，較去年同期成長76.55％，亦超越去年全年度的51億元，表現搶眼。

臺企銀表示，受惠於市場升息，擴大銀行利差，挹注利息淨收益持續上揚，多元獲利策略效益顯現，財富管理手續費收入持續提升，加以資產品質改善，風險承擔能力增加，整體經營績效穩定成長。

臺企銀前七月合併累計自結淨收益158.44億元，較去年同期成長16.04％；各項提存前稅前淨利76.87億元，較去年同期成長22.74％；稅前淨利62.43億元，較去年同期成長82.60％；稅後盈餘52.68億元，較去年同期成長76.55％，以上皆續創歷年同期新高。

臺企銀前七月合併每股稅前淨利（EPS）0.81元，合併每股稅後盈餘（EPS）0.68元，合併每股淨值12.99元。